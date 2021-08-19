منافسة مصرية شرسة على لقب «مستر أولمبيا» 2021.. ما القصة؟

أحمد عاطف (الثاهرة)

يبدو أن مصر على موعد مع بطل جديد يسير على خطى البطل المصري «بيج رامي» الذي فاز بلقب مستر أولمبيا 2020 في الفئة المفتوحة للرجال، وذلك بعدما تأهل بطل كمال الأجسام المصري أحمد الورداني إلى بطولة مستر أولمبيا 2021 في فئة 212 لمنافسة بيج رامي الذي سيحاول هو الآخر الدفاع عن اللقب.

وفاز الورداني المولود البالغ من العمر 37 عاماً ببطولة تكساس Pro التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام التي أقيمت على مدار الأيام الماضية في إيرفين بولاية تكساس بالولايات المتحدة، ليتأهل إلى مستر أولمبيا المقررة في الولايات المتحدة أيضاً في أكتوبر المقبل، وتبلغ جوائزها أكثر من 40 ألف دولار أميركي للاعبي كمال الأجسام.

وسيدافع بيج رامي عن لقب مستر أولمبيا عندما يشارك في نسخة 2021 من المسابقة، والتي ستقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر المقبل.

ولد الورداني في محافظة المنوفية في دلتا مصر وفاز ببطولة الجمهورية وبطولة الشركات عدة مرات، وكذلك بطولة أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والعرب وشارك في بطولة العالم بين عامي 2006 و2010، قبل الاحتراف لينتقل للعمل في الكويت