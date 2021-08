نتفليكس تعلن عن ميزة صوتية جديدة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تستعد منصة الأفلام نتفليكس (Netflix) لطرح ميزة صوتية جديدة، وهي ميزة الصوت المكاني والتي تمنح المستخدم شعوراً بالتواجد داخل الحدث خلال مشاهدة الفيلم.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة ستكون متاحة خلال الأيام القادمة، ويمكن لمستخدمي Apple وiPhone وiPad الاستمتاع بها، حيث سيكون بإمكانهم مشاهدة عروض المنصة من خلال تلك التقنية.

وبحسب تقرير موقع "the verge" فإن الصوت المكاني لن يعمل إلا باستخدام AirPods Pro أو AirPods Max على iPhone أو iPad، وذلك في انتظار تطويرها وإتاحتها لبقية أنظمة التشغيل.

وكانت عملاقة الأفلام قد واجهت انتقادات بسبب تأخر تطبيق تلك الميزة في أفلامها، رغم أنها خاصية متوفرة في العديد من المنصات الأخرى.

الجدير بالذكر أنه يمكن لمستخدي آبل الاستمتاع أيضا بخدمة الصوت المكاني عبر تطبيقات أخرى، منها Apple TV Plus أو Disney Plus أو HBO Max.