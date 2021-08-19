طالب يقتل حارس مدرسته بالسم لسبب غريب!

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر حادثة غريبة، حيث قتل طالب حارس مدرسته باستخدام السم، من أجل سرقة أموال المدرسة، وذلك في محافظة سوهاج جنوبي مصر.

وبدأت القصة ببلاغ عن سرقة 650 ألف جنيه (نحو 40 ألف دولار) من خزانة إحدى المدارس، إضافة إلى عدد من أجهزة الكمبيوتر، واختفاء جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، وشمل البلاغ أيضاً وجود جثة حارس المدرسة.

وكشفت الشرطة المصرية تفاصيل الواقعة، وهي أن أحد طلاب المدرسة خطط لسرقة المدرسة، فأحضر علبة طعام ووضع بها سم فئران، وأعطاها لحارس المدرسة وأخبره بأنها هدية، وتناول الحارس الطعام لمعرفته السابقة بالطالب، فلم يتوقع أن يكون الطعام مسمماً.

وبعد وفاة حارس العقار بسبب السم تمكن الطالب من سرقة الأموال والأجهزة من المدرسة، وفر هارباً لكن الشرطة تمكنت من ضبطه، واعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل، لتقرر الشرطة حبسه على ذمة التحقيقات.