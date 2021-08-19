المطرب أحمد كامل يتصدر تويتر بعد أغنيته الجديدة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تصدر المطرب المصري أحمد كامل قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، بعد طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "على عيني"، وتداولها آلاف المغردون على تويتر.

وقدم كامل أغنيته الجديدة في حفل بساقية الصاوي بمصر يوم السبت الماضي، لكنها ظهرت بشكل رسمي على الإنترنت مساء أمس.

ولاقت الأغنية إعجاب رواد موقع تويتر، وكتبت مي: "أحمد كامل يقدم أغنية عظيمة" بينما غرد سليم: "نمت وصحيت لقيت الأغنية الحلوة دي شغالة عن كل أصدقائي".

وقال المطرب المصري إن هناك عددا من الأغاني الجديدة التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، ومازح جمهوره عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أنا خلصت 23 أغنية ودي واحدة بس منهم، إهدوا كده لسا بدري".

يذكر أن المطرب أحمد كامل يعد أحد المطربين المعروفين لدى الشباب في مصر، وأحد أشهر أغناته هي "يا ليل" والتي حصدت 12 مليون مشاهدة العام الماضي.