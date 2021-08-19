حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري الكبير عادل إمام، اليوم الخميس، قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد تداول بعض الأخبار حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونفت أسرة الفنان عادل إمام إصابة الزعيم بفيروس كورونا، مشددين على أن ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة الفنان الكبير بفيروس كورونا غير حقيقي.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية اليوم، إن ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول إصابة الزعيم بفيروس كورونا، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مضيفاً أن النجم الكبير عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ويعيش حياته بشكل طبيعي مع أسرته.

وشارك عادل إمام في دراما رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو"، بطولة: "داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، وهدى المفتي"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وكانت منصة شاهد قد بدأت منذ فترة في عرض مسرحية "بودي جارد"، وذلك بعد عشرين عامًا من عرضها على خشبة المسرح، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.