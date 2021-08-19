أخطاء شائعة تزيد الوزن رغم الحمية والرياضة

رغم أن التمارين الرياضية والأكل الصحي بانتظام هما العنصران الأكثر أهمية لخسارة الوزن الزائد، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من 5 أخطاء شائعة، تؤدي لفشل كل الجهود لإنقاص الوزن بل وقد تنتهي بزيادته.

ووفق موقع «نيويورك تايمز»، يحذر الخبراء من تناول سعرات حرارية أكثر من احتياج الجسم، ما يتوجب مراقبة ما نأكله، علاوة على تجنب الوجبات الخفيفة غير الصحية خصوصاً الغنية بالدهون المشبعة والسكر، مع عدم حرمان الجسم من الأكل بالجوع أو بتجنب الكميات الكافية من المياه، ما يعيق عملية الأيض، وبالتالي تثبيط حرق الدهون، وعدم الاكتفاء بوقت الصالة الرياضية، وأخيراً ضرورة التخلي عن الهوس اليومي بقياس الوزن.