متى يصبح كورونا أخف من الإنفلونزا؟

كشف عضو أكاديمية العلوم الروسية البروفيسور ألكسندر غوريلوف أن فيروس كورونا سيصبح من الأمراض الموسمية كالإنفلونزا أو أخف، حين يصل مستوى المناعة بين سكان أي دولة إلى 80%.

ووفق RT، قال غوريلوف: «عندما تتحقق مناعة القطيع، ستتغير طبيعة وخطورة الفيروس إلى وضع أقل، لأنه سيتحور في الجسم الذي لا يملك مناعة فقط»، وتابع الخبير الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث الروسي المركزي لعلوم الأوبئة: «في الوقت الراهن يتغير الفيروس باستمرار، لذا لا يمكن الجزم أن دراسة تحوراته تمت بشكل نهائي، إذ يكتسب من خلال طفراته المستمرة خصائص جديدة ستظل محور اهتمام العلماء إلى أن تتكون مناعة القطيع».