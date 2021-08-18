تعرف على أول فندق فضائي في العالم

هل تخيلت أن تقضي إجازتك في الفضاء، الآن لم يعد الأمر مجرد حلم أو فكرة مجنونة، لكنه سيتحول إلى واقع قريبًا، حيث سيمنح البشر فرصة السفر إلى الفضاء والبقاء فيه، بعد إنشاء أول فندق في الفضاء.

وتعمل شركةOrbital Assembly Corporation ، وهي شركة بناء فضائية شهيرة تعمل حاليًا على إنشاء فندق فضاء جديد، عند اكتماله، سيوفر الفندق للمسافرين فرصة الانتقال إلى عالم آخر، وذلك وفقًا لتقرير منشور على موقع timestravel.

تعرف على أول فندق فضائى في العالم

لكن يبقى السؤال كيف تم التخطيط لهذه الفكرة التي ستصبح قريبًا واقعًا نعيشه؟

تأسست شركة Orbital Assembly Corporation في عام 2019، وكان شعار شركة Orbital Assembly (OAC) هو بدء صناعة إنشاءات الفضاء، ستضم محطتهم الفضائية التى تسمى محطة فوييجر فندقًا فضائيًا يمتد على مساحة 124861 قدمًا مربعًا، وسيضم الفندق غرفًا تتسع لـ400 ضيف.

تعرف على أول فندق فضائى في العالم

التصميم

سيكون للفندق جاذبية اصطناعية، وبالتالي سيتكون الهيكل من حلقة مركزية غير مضغوطة، وسيكون لها محور لرسو السفن في المركز مباشرة، وستكون حلقة خارجية أخرى متصلة عبر سلسلة حولها، وسيكون للفندق جاذبيته الخاصة التي تعادل سدس جاذبية الأرض.

تعرف على أول فندق فضائى في العالم

التصميمات الداخلية للفنادق

على الرغم من أن فندق الفضاء سيكون له ديكور مستقبلي، إلا أن الشركة ستحاول جعل الأمور منزلية ودافئة، تتسع الفيلات الفاخرة التى تبلغ مساحتها 5382 قدمًا مربعًا لما يصل إلى 16 شخصًا، وستكتمل بدورة مياه ومطبخ.

مرافق الفندق

سيتم تقسيم الحلقة إلى 24 منطقة، ستحتوى كل حلقة من هذه الحلقات على جميع المرافق مثل الغرف والمطاعم وصالات اللياقة البدنية وغيرها وفقًا للشركة، وستصبح وحدة الصالة الرياضية فى الفندق منطقة رياضية في النهار، وفي الليل ستتحول إلى مكان للحفلات الموسيقية.