العملات المشفرة طوق نجاة للمجرمين

روما (د ب أ)

أفادت مديرية الجمارك في بون بأن المجرمين في إيطاليا وألمانيا يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد. وقالت المديرية في بيان: «من الواضح أن استخدام العملات المشفرة للدفع عبر الإنترنت في سياق الجرائم الجنائية آخذ في الازدياد». ووفقاً لنتائج المحققين، يستخدم الجناة في معظم الحالات عملة بيتكوين وعملة مونيرو.

وتستخدم العملات المشفرة في سياق الجرائم الجنائية لإخفاء الهوية تماماً لإجراءات الطلب والشحن للمنتجات أو الخدمات غير المشروعة. وبالنسبة لمنظمات المافيا، فإن عدم الكشف عن الهوية والمعاملات السريعة هي مزايا، وهو السبب في أنها تستخدم طرق الدفع هذه، وفقاً لشرطة مكافحة المافيا الإيطالية.