تحرش وتمييز في ألعاب فيديو

سنغافورة (أ ف ب)

تواجه استوديوهات «يوبيسوفت» في سنغافورة تحقيقاً إثر ادعاءات عن حالات تحرش جنسي وتمييز عرقي، على ما أعلنت الهيئة الناظمة المحلية في البلاد بشأن قضية جديدة تطاول المجموعة الفرنسية العملاقة في مجال ألعاب الفيديو.

وكانت هذه الشركة التي تطور خصوصاً لعبتي «أساسينز كريد» و«فار كراي»، قد اهتزت العام الماضي عقب الكشف عن سلوكيات تنطوي على تمييز ضد النساء واتهامات بالاغتصاب لكوادر عدة فيها.

وأشارت هيئة «تافيب» المسؤولة عن مراقبة أداء أصحاب العمل إلى أنها فتحت تحقيقاً، بعدما تلقت «معلومات غير اسمية تحوي روابط إلى مقالات إلكترونية تتعلق بادعاءات تحرش في مكان العمل ومعاملة تنطوي على تمييز في مقر «يوبيسوفت» في سنغافورة».