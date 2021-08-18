16 مليون مشاهدة لـ«عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، نجاحاً استثنائياً من خلال حملتها الترويجية الأشهر، بعنوان: «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»، والتي استعرضت في فيديو من دقيقة واحدة، ثلاثة أصدقاء بشخصيات مستوحاة من فرقة «بي جيز» البريطانية وهم يقضون إجازةً مميزة على جزيرة ياس، لتحصد 16 مليون مشاهدة عبر الإنترنت وتصبح أنجح حملة ترويجية في تاريخ الوجهة من حيث تفاعل الجمهور.

وحقق الفيديو الترويجي، المستوحى من أغنية فرقة «بي جيز» البريطانية (Stayin› Alive)، التي نالت شهرة واسعة في السبعينيات، نجاحاً استثنائياً، حيث تلقى الفيديو الموسيقي ذو الطراز القديم تفاعلاً قوياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وحصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصة انستغرام الخاصة بالوجهة وأكثر من 1.4 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب في الأسبوع الأول من نشره، لتحظى الحملة بنجاحٍ كبير في استقطاب الزوار الراغبين بقضاء إجازة مميزة في الإمارات. كما تمت مشاركة الحملة أكثر من 21000 مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها الحملة الأكثر انتشاراً في تاريخ الوجهة.

وقال ليام فيندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «تظهر النتائج النجاح الكبير الذي حققته حملة (عيش إجازتك صح في جزيرة ياس) بين شرائح الجمهور في الإمارات. وهذا يأتي في إطار حرص جزيرة ياس على أن تكون الوجهة الترفيهية المفضلة لسكان دولة الإمارات في قضاء إجازاتهم داخل الدولة. وتتميز الجزيرة بمجموعة متنوعة من النشاطات التي تناسب جميع الزوار، حيث تحتضن أسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي، وأعلى جدار تسلق داخلي وأطول نفق هوائي للقفز الحر في كلايم أبوظبي، وأكبر حديقة داخلية في عالم وارنر براذرز أبوظبي».

وجاءت حملة «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس» نتيجة استطلاع شمل أكثر من 3.300 شخص من مختلف أنحاء الإمارات، وأظهر أنّ 37.1% منهم يتطلعون لقضاء الوقت مع أفراد أسرهم، وأكثر من ثلثهم يتطلعون إلى الاسترخاء أثناء الإجازة المحلية، بينما يمثّل الشاطئ الوجهة الأساسية لـ 42% منهم أثناء الإجازة المحلية. وأشار أكثر من 25% من المشاركين إلى رغبتهم بقضاء أوقات ممتعة خلال إجازتهم داخل الدولة، بينما مثّل قضاء وقتٍ مليء بالمرح أولويةً قصوى لدى 34.1% ممن لا تتجاوز أعمارهم 24 عاماً. كما أشار ربع المشاركين إلى أهمية إجراءات السلامة في الوجهة التي يرغبون بقضاء إجازتهم المحلية فيها.