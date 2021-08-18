ما هي أسباب العيش الصحي في هذه الدول؟

القاهرة (الاتحاد)

يتمنى الجميع أن يعيشوا حياة صحية وسعيدة وطويلة، ورغم صعوبة تحقيق ذلك، وجدت التقارير أن هناك بعض الدول التي يتمتع سكانها بالصحة وطول العمر، وبحث موقع «Times of India» أسرار السعادة وفي تلك الدول.

اليابان:

يرجع ارتفاع متوسط العمر للشعب الياباني إلى قلة عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطانات، وخاصة الثدي والبروستاتا، إذ إن معظم اليابانيين لا يستهلكون اللحوم الحمراء، ويركزون على تناول الأسماك والأغذية النباتية مثل فول الصويا، ونادراً ما يعانون من السمنة.

كما يحب اليابانيون الأطباق والمشروبات المعقدة، وليس الوجبات السريعة مثل الأميركيين، ويهتمون بالطعام إلى حد مبالغ فيه، وهو ما قد يعتبر عاملاً مهماً عندما يتعلق الأمر بمتوسط العمر.

النرويج:

أما بالنسبة لسر النرويج في ارتفاع متوسط العمر، فتكمن الإجابة في قضاء أكبر وقت ممكن في الخارج، حيث يتبنى الشعب النرويجي فلسفة تسمى «حياة الهواء الطلق»، تتركز بشكل أساس على قضاء أكبر وقت ممكن في الخارج، لتحسين المزاج والصحة النفسية والرفاهية العاطفية، وهي عوامل مهمة لحياة طويلة وصحية.

هاواي:

يتعلق طول العمر في هاواي بمعرفة قيمة الارتباط بجذور المرء، ومن خلال تخصيص الوقت للتواصل مع كبار السن الذين ساعدوا في تشكيل مسارك، ويحب السكان المحليون في هاواي الاستماع إلى قصص الأجداد وتمريرها لتعطي معنى لحياتهم.

ويعتقد السكان أن الأسلاف هم مرشدوهم في حياتهم ليعرفوا من أين أتوا، ويكونوا قادرين على معرفة أنفسهم بشكل أفضل.