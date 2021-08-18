أسنان لامعة.. من دون تكلفة

أبوظبي (الاتحاد)

قدم بعض الخبراء العلاجات المنزلية التي تجعلك تحصل على أسنان ناصعة البياض من دون عناء أو تكلفة، حسب موقع «India».

صودا الخبز:

يمكن استخدام صودا الخبز أو بيكربونات الصودا على الأسنان لتبييضها، حيث إنه يزيل البقع عنها، ويمكن استخدامه بمفرده مثل البودرة وفركه على الأسنان لمدة دقيقة ثم يشطف جيداً بالماء، أو يمكن مزجه مع قطرات من عصير الليمون لجعله أكثر فعالية، حيث إن الليمون له أيضاً تأثير كمبيض للأسنان.

قشور البرتقال أو الليمون:

يمكن أن تفرك قشر البرتقال أو الليمون الداخلي الأبيض على الأسنان، والذي يحتوي على مادة تسمى د-ليمينين تساعد على تبييض الأسنان.

الكركم:

لا يؤدي الكركم إلى تبييض الأسنان فقط، بل إنه يعمل كمطهر طبيعي ويحافظ على صحة الأسنان واللثة، اخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وصودا الخبز، واستخدم المعجون في تنظيف الأسنان.

خل التفاح:

نظراً لطبيعة خل التفاح الحمضية، فإنه يبيض الأسنان، إلا أنه يجب استخدامه بحرص وشطف الفم جيداً بعد ذلك حتى لا يؤثر بالسلب على مينا الأسنان.

الصبار:

يعتبر الصبار علاجاً منزلياً شائعاً للعديد من المشاكل، ومن بينها تبييض الأسنان، ويمكن مزجه مع صودا الخبز لعمل معجون لتنظيفها، حيث إنه يساعد على إزالة البقع الصفراء عنها، وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات.

الفحم النشط:

يساعد على إزالة البقع من الأسنان، ويجب أن يكون على شكل مسحوق ليستخدم لفرك الأسنان مثل البودرة، ثم التخلص تماماً من أي بقايا وشطف الفم جيداً بالماء.