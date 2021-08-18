تحقيق رسمي في ظهور العذراء مريم.. ما القصة؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قررت الكنيسة المصرية تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من حقيقة الأقاويل عن "الظهورات الخاصة" بالسيدة العذراء في كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو بالقاهرة. وبعد ساعات من إعلان كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو عن ظهور حمام روحاني في السماء ما أثار جدلاً واسعاً، أهابت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها، بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات تخص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء. وأضافت: "أن الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بمجمع القدس، كونوا معافين، محفوظين في نعمة الرب القدوس، وبركة أم النور العذراء مريم والدة الغلة تكون مع جميعكم". ويشار إلى أن هناك العديد من الظهورات الروحانية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها، أبرزها ظهور "العذراء" على كنيستها بمنطقة الزيتون في القاهرة عام 1968.

