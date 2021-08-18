رسالة جديدة من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أحمد عاطف (القاهرة)

وجه الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم رسالة جديدة بعد رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز إثر إصابتهما بفيروس كورونا بعد صراع مع المرض.

ونشر رضوان صورة له وللفنان حسن الرداد وإيمي ودنيا سمير غانم والراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، في محاولة لاسترجاع ذكريات الماضي و"لمه العيلة".

ويظهر في الصورة التي نشرها رامي رضوان عبر حسابة على "إنستغرام" سمير غانم ودلال عبد العزيز وبناتهما ويبدو على وجوههم السماحة والاستمتاع بالتجمع العائلي.

وكان رضوان قد قدم الشكر لكل من عبر عن حبه للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد مظاهرة الحب المستمرة منذ وفاة النجمة دلال عبد العزيز والتي عبر عنها البعض بمجموعة صور تعبيرية تجمع الزوجين، مطالبين بالدعاء لهما بالرحمة والدعاء لابنتيهما دنيا وإيمي بالصبر.