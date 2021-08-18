أغرب حالة طلاق في مصر.. هذه قصتها

أحمد عاطف (القاهرة)

في واحدة من أغرب حالات الطلاق في مصر، أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة، مبررة ذلك بأن زوجها يتزوج كل عام من امرأة.

وقالت الزوجة في تفاصيل الدعوى إن زوجها يتزوج كل عام امرأة جديدة عرفياً، بخلاف السيدات التي تجمعه معهن علاقة، وعندما قررت الهروب من قبضته والسفر برفقة أولادها خارج مصر لتعيش لدى شقيقتها ثار جنونه وكاد يقتلها، بحسب وصفها.

وأوضحت الزوجة أنها تعيش بأقل النفقات لتربي أولادها، مشددة أنها تراه يبدد آلاف الجنيهات على صديقاته، وعندما اعترضت يصب غضبه عليها، ما دفعها للجوء للقضاء.

