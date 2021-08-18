طبيب نفسي يكشف.. لماذا ينتحر الطلاب بعد النتائج المخيبة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

5 حالات انتحار في مصر كأثر جانبي لنتيجة الثانوية العامة والتي تم إعلانها في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، أمس الثلاثاء، حيث كشف عن وصول نسب النجاح في مجمل مجاميع نتيجة الثانوية العامة إلى 74%، حيث أدى ذلك لانخفاض نسب التنسيق في الجامعات بنسبة 10%.

الدكتور المتخصص في الطب النفسي هشام ماجد أشار بدوره إلى أن هناك حاجة واضحة للتهيئة النفسية للطلاب من قبل أولياء أمورهم قبل نتيجة الثانوية العامة، إلى جانب التأكيد على أن النتيجة ليست نهاية الكون، لكن مع الضغط الزائد والمقارنة من قبل أولياء الأمور بطلاب آخرين أو الأقارب، يشعر الطالب أنه فاشل وغير ملبٍ لرغبات والديه ومن ثم يفقد الرغبة في الحياة بشكل عام.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن الأمر نفسه تكرر في الامتحانات، ثم التنسيق وعدم القدرة على تحقيق حلم الالتحاق بكلية بعينها، ومع تكرار هذه الحوادث يجب التأكيد على أهمية أن يتقرب أولياء الأمور من أبنائهم، خاصة أن هناك أمراً لافتاً يظهر في رغبة شخص في إنهاء حياته، بينما هو في مقتبل العمر لديه كافة الفرص لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

حالات الانتحار شملت إنهاء طالبة حياتها في المنوفية بتناول حبة الغلال القاتلة، فيما قفزت أخرى من الطابق الخامس من منزلها، وقام طالب بشنق نفسه في محافظة قنا جنوب مصر، وقفزت طالبة من الطابق الرابع لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد فشلها في تحقيق النتيجة المرجوة في امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 بلغت 74%، وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة النجاح في شعبة العلوم بلغت 76% وشعبة الرياضيات 74% والشعبة الأدبية 70%.

وأشار إلى عدم حصول أي طالب على الدرجات النهائية في جميع المواد بجميع الشعب هذا العام، مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على أكثر من 90% بلغ حوالي 16 ألف طالب.