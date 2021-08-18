3 عادات تهدد صحتك العقلية

دينا محمود (لندن)

ربما تكون على علم بالفعل بأن اتباعك نظاماً غذائياً غير صحي، وركونك إلى نمط حياة يسودها الكسل، قد يلحقان الضرر بدماغك، لكن ثمة دراسات علمية تفيد بأن هناك عادات يومية، قد تصيب الصحة العقلية لكل منّا، بأضرار لا ينبغي الاستهانة بها.

احتساء المشروبات العامرة بالسكريات

ربطت دراسة أُجريت عام 2017 بين استهلاك هذه المشروبات، وضعف ما يُعرف بـ «الذاكرة العَرَضية»، التي تتصل بتجارب شخصية وقعت في أماكن وأوقات بعينها، وبتقلص الحجم الكلي للدماغ ولمنطقة الحصين الموجودة فيه، والتي تُشكِّل أحد مكوناته الحيوية، وبناء على هذه النتائج، يوصي العلماء بتجنب المشروبات الغازية والشاي المُضافة إليه كميات كبيرة من السكر، والاستعاضة عنها، بتناول فواكه طازجة كمصدر للسكريات.

النوم غير المنتظم

يؤكد الخبراء أن النوم الجيد الصحي يشكل أمراً ضرورياً لكي ينعم المرء بـ «عقل منتج ونشيط»، وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لـ «الرابطة الأميركية للمتقاعدين»، حذر الخبراء التابعون لـ «المجلس العالمي لصحة المخ»، وهو جمعية علمية مستقلة معنية بصحة الدماغ، من أن المعاناة من اضطرابات في النوم، قد تؤثر سلباً على مستويات الأكسجين الواصل إلى الدماغ، ما يهدد بإتلاف بعض الخلايا العصبية، ومواجهة مشكلات على صعيد الذاكرة والوظائف المعرفية بالتبعية.

اجترار المشاعر السلبية

أفادت دراسة نُشِرَت في دورية «ألزهايمر والخرف» بأن استغراقك في الأفكار السلبية ومشاعر الاستياء والضغينة لن يجعلك فقط في حالة مزاجية سيئة، وإنما يرتبط كذلك بتراجع القدرات العقلية الخاصة بالإدراك والتذكر لدى من يبلغون من الـ 55 عاماً، فما فوق، وأشارت الدراسة إلى أن أدمغة من يركزون بشكل مستمر على الأفكار السلبية تحتوي على كميات أكبر من رواسب مواد بروتينية، يمثل وجودها علامة بيولوجية على الإصابة بمرض «ألزهايمر».