وزارة الصحة المصرية توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الشهادات الموثقة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وفقاً لليوم السابع.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، أي جهة أو شخص يقوم بإصدار مثل هذه الشهادات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.