تطوير خوارزمية تتنبأ بالتهاب المفاصل الروماتويدي

طوّر باحثو مركز الطب الفردي التابع لمايو كلينك أول خوارزمية للتنبؤ بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، عبر تحليل المستقلبات الكيميائية الحيوية الناتجة عن التمثيل الغذائي في الدم.

ويقول عالم الأحياء الحاسوبية بالمركز جايون سونغ «تطوير إجراءات سريعة وموثوقة للتنبؤ بالمسار السريري لنشاط المرض مهم لفهم العلاقة المعقدة بين الكائنات الميكروبية وصحة الأيض والصحة المناعية». وأجرى الباحثون تحليلاً استقلابياً على 128 عينة بلازما من مرضى مصابين، فتوصلوا إلى اختلاف مستقلبات الدم بين المصابين بارتفاع نشاط المرض وانخفاضه، مؤكدين أن نتائج دراستهم تسلط الضوء على ضرورة إنشاء أدوات تعتمد على البيانات تكون بمثابة رفيق موثوق للطبيب بدل الاستعانة بتقنية تحل محل حكمه.