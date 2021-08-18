أسوأ أماكن وضع "الراوتر" في المنزل

يؤثر موضع جهاز «الراوتر» في المنزل بشكل كبير على مدى جودة واستقرار إشارة «الواي فاي». ما دفع خبراء التقنية لنشر مجموعة من الإرشادات حول مكان تثبيت الجهاز للحصول على إنترنت قوي ومستمر. ووفق «بوابة التقنية»، ينصح الخبراء بعدم تثبيت «الراوتر» بالقرب من الأجهزة الكهربائية وإبعاده عن أجهزة الميكرويف، كما اعتبروا المطبخ أسوأ الأماكن لتوزيع الإنترنت، وحذروا من وضع الجهاز بشكل منخفض على الأرض لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، وحثوا أيضاً على عدم وضعه بالقرب من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو اللوحية، وعدوا أجهزة التدفئة العدو الأول للراوتر، إذ تتسبب الحرارة المنبعثة في تسخين الجهاز وتعطيله عن العمل نهائياً.