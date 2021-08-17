مصر.. انتحار طالبة بعد إعلان نتيجة «الثانوية العامة»

شعبان بلال (القاهرة)

في حادث مأساوي، أقدمت طالبة مصرية في مرحلة «الثانوية العامة» على الانتحار بطريقة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالمنزل، عقب ظهور نتيجتها بساعات قليلة وتدني مجموعها. وتلقت السلطات الأمنية في محافظة المنوفية (شمال القاهرة)، إخطاراً بوصول جثة إلى مستشفى سرس الليان العام، وتبين أنها طالبة بالصف الثالث الثانوي من مدينة سرس الليان 18 سنة.

وأوضحت التحريات أنها توفيت في الحال عقب قيامها بإلقاء نفسها من الدور السادس، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021، مؤكداً أن نسبة النجاح العامة هي 74 بالمئة، وأن 153 ألفاً و396 طالباً وطالبة سوف يدخلون الدور الثاني ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح للشعبة العلمية هي 76 بالمئة، ونسبة النجاح للشعبة الأدبية هي 70 بالمئة، وأن النسبة العامة للنجاح لكل الطلاب 74 بالمئة، مشيراً إلى أن نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها.