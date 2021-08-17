«يوتيوب» يُتيح ميزة جديدة.. تعرف عليها

شعبان بلال (القاهرة)

أعلن موقع YouTube بعض الميزات الجديدة للبحث لتسهيل العثور على ما يبحث عنه المستخدمون وسط الكم الهائل من المحتوى الموجود على موقع الفيديوهات العملاق.

وحسب تقرير لموقع «theverge» المتخصص في التكنولوجيا، فإن أحد التحديثات المفيدة هو أن YouTube سيعرض أجزاء من مقاطع الفيديو في نتائج البحث مباشرةً، مما يسهل الانتقال إلى الجزء المحدد من الفيديو الذي قد يكون أكثر فائدة للمستخدم، بدلاً من الاضطرار إلى النقر فوق مقطع فيديو والتمرير للعثور على المعلومات التي يتم البحث عنها. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم القدرة على رؤية الأجزاء المطلوبة من خلال البحث حتى تتمكن من التنقل إلى مناطق معينة في مقطع فيديو بسهولة أكبر، بالإضافة إلى إتاحة معاينات الفيديو إلى نتائج البحث على الهاتف المحمول، مما يعني أنه يمكن للمستخدم مشاهدة مقطع فيديو قصير قبل النقر عليه.

وأوضح التقرير أنه تم تصميم تغيير آخر لمساعدة الأشخاص في العثور على مقاطع الفيديو، وهو إذا لم يكن هناك أي محتوى حول ما يبحثون عنه بلغتهم المحلية، فسيعرض YouTube مقاطع فيديو مع تسميات توضيحية وعناوين وأوصاف مترجمة تلقائياً في نتائج البحث.



