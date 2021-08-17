محطة طاقة متحركة بحجم حقيبة سفر!

شعبان بلال (القاهرة)

صممت شركة تكنولوجيا الشحن الأميركية «Zendure»، محطة طاقة لها استخدامات متعددة بحجم حقيبة السفر لتخطي انقطاع التيار الكهربائي.

وتُعد هذه الحقيبة أحدث شاحن محمول عبارة عن محطة طاقة ضخمة مزودة ببطارية تبلغ سعتها 2096 وات في الساعة تم تصميمها لتمكنك من القيام بكل شيء بدءاً من رحلة التخييم وحتى انقطاع التيار الكهربائي.

ويبلغ وزن هذه الحقيبة 21.2 كجم، وهي محمولة فقط بالمعنى التقني للكلمة، ومن المرجح أن تستخدم المقبض المدمج لتدحرجها مثل حقيبة قابلة للدحرجة، ويبدأ سعرها من 1299 دولاراً أميركياً. تؤكد الشركة أن هذه الحقيبة متعددة الاستخدامات أيضاً، إذ تحتوي على ستة طرق لشحنها بدءاً من منفذ التيار المتردد القياسي إلى الألواح الشمسية أو المولدات المحمولة أو من السيارة، ويوجد 14 منفذاً لسحب الطاقة، ما يعني أنها تستطيع تشغيل الأجهزة المنزلية مثل الغلايات والمحمصات وحتى مجففات الشعر.