رزان مغربي تعود للدراما مع «وعد إبليس»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت رزان مغربي لـ«الاتحاد» تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل «وعد إبليس»، الذي تعود به للدراما المصرية بغد غياب ثلاث سنوات، منذ أن شاركت في مسلسل «رسائل» مع مي عز الدين، حيث قالت: أجسد في المسلسل الجديد شخصية «الشيطان»، وهي شخصية جديدة بالنسبة لي، وأخوض من خلالها تحدياً فنياً أتمنى أن أوفق في تقديمه.

وقالت: يجمعني لأول مرة مع النجم عمرو يوسف وإخراج كولين توج، وتدور أحداث المسلسل داخل عالم ودراما السحر من منظور جديد، حيث يجسد شخصية رجل يتحالف مع الأشرار في إطار من الإثارة والغموض، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه، خاصة أنه سيكون جديد على الدراما المصرية.

وأشارت إلى أنها تشارك أيضاً في مسلسل آخر بعنوان «بيمبو» من إخراج عمرو سلامة، ومن بطولة هدى المفتى، وأحمد مالك، وسينتيا خليفة، وويجز، وتستعد للتصوير خلال الأيام القادمة، لعرضه عبر احدي المنصات الإلكترونية الشهيرة، وهو مسلسل جديد ومختلف، جذبها لأنها كانت تحلم بتجسيد هذه الشخصية.. وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط.