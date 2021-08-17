«رحلة إلى النجوم» عبر ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة العروض لأنشطة مركز محمد بن راشد للفضاء، تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الجزء الثالث من سلسلة الوثائقي «رحلة إلى النجوم» والذي يوثق مراحل الرحلة التاريخية لـ «مسبار الأمل» الإماراتي لاستكشاف الكوكب الأحمر وتقديم أحدث صور متكاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ.

يسلط الجزء الثالث الضوء على أول مركبة إماراتية تدخل مدار كوكب المريخ، لتتوج بذلك سبع سنوات متواصلة من الجهد والعمل الشاق، عملاً بالرؤية المستقبلية الفذة والطموحة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي رسمت خطوط رحلة تاريخية عنوانها «الأمل» إلى المريخ.

هذا، ومن المقرر أن يُعرض الوثائقي بجزئه الثالث على شاشة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي يوم الخميس 2 سبتمبر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات «السابعة مساءً بتوقيت السعودية».

ويُعد الوثائقي الجزء الثالث من سلسلة مكونة من أربعة أجزاء تنتجها ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتوثيق رحلة الإمارات الاستثنائية إلى الفضاء.

يصطحب «رحلة إلى النجوم» المشاهدين في رحلة شغف للتعرف على ما وراء كواليس جهود فريق العمل المثابر والذي سعى لإنجاح مُهمة مسبار الأمل التاريخية، مصحوباً بترقب واهتمام الجميع إلى اللحظة التاريخية والملهمة بتلقي الإشارة الأولى من المسبار، والتي أكدت أن المسبار قد وصل إلى مداره الصحيح بنجاح، ليُكتَب بذلك لدولة الإمارات سجل جديد في موسوعة الإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل من الله وبحرص واهتمام ودعم قيادتها الرشيدة.

يأتي هذا العرض انسجاماً مع أهداف أبوظبي للإعلام الساعية إلى تقديم أفضل وأحدث محتوى ترفيهي وتثقيفي متميز لمشاهدي ومتابعي القناة، بما يلبي اهتمامات وشغف جمهور القناة الوثائقية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.