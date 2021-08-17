10 % فقط من مرضى نقص الانتباه يتخلصون منه

واشنطن (د ب أ)

لا يتخلص أغلب الأطفال الذين يشخصون بالإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، من هذه الحالة، كما يعتقد على نطاق واسع.

وتظهر هذه الحالة في فترة البلوغ، في أشكال مختلفة وتزيد وتقل على مدار العمر، بحسب دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة واشنطن. وقال معدو دراسة بجامعة واشنطن ينتمون إلى 16 مؤسسة بأميركا وكندا والبرازيل، إن 10% فقط من الأطفال يتخلصون بالكامل من هذا الاضطراب. وأعراض الإصابة هي شرود الذهن التي تشبه عدم النظام والنسيان، ومشاكل الاستمرار في مهمة ما وفرط الحركة والاندفاعية.

وتظهر في البالغين على هيئة مقاطعة الآخرين خلال الحديث، وصعوبة في اتخاذ القرارات وعدم التفكير قبل التصرف.

ومن المشاهير المصابين بالاضطراب الرياضيان الأولمبيان مايكل فيلبس وسيمون بايلز.