تحطيم الرقم القياسي للعدد «باي»

جنيف (أ ف ب)

كشفت جامعة سويسرية أنها سجّلت رقماً قياسياً لحساب العدد «باي» مع 62800 مليار كسر عشري بعد الفاصلة. وأشادت المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالنتيجة التي تمّ التوصّل إليها بفضل حاسوب عالي الدقّة عمل طوال 108 أيام و9 ساعات.

وتخطى حاسوب الجامعة في حساباته الرقم القياسي العالمي السابق القائم على 50 ألف مليار كسر عشري بعد الفاصلة، مع إضافة 12800 مليار رقم جديد بعد الفاصلة لم يكن معروفاً في السابق. والعدد باي هو العدد الذي يضرب به قطر الدائرة للحصول على محيطها ومن المستحيل معرفته، لأن لا نهاية للأرقام بعد الفاصلة. وعادة يتم الاكتفاء بـ 3.1415927 لتحديده.