بلجيكية شابة تطير وحدها حول العالم

بروكسل (د ب أ)

في سن 19 تسعى الطيارة الشابة زارا رذرفورد لأن تكون أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم. ومن المقرر أن تبدأ مغامرتها اليوم انطلاقاً من مدينة فيفلخيم البلجيكية.

ويبدو أن الطيران كان مرافقاً لزارا منذ المهد، فكل من والدتها البلجيكية ووالدها الإنجليزي طياران. وخلال سنوات عمرها التي لم تتجاوز العشرين حلقت الشابة في السماء لأميال لا حصر لها. وفي سن الرابعة عشرة، تعلمت الطالبة كيف تقود طائرة. الهدف الآن هو: تحقيق رقم قياسي عالمي. حتى الآن تحتفظ بالرقم القياسي

الأميركية شايستا وايز، التي طارت حول الكوكب بمفردها في سن الثلاثين. وصاحب الرقم القياسي بين الذكور كان عمره 18 عاماً.