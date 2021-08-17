رسالة جديدة من دنيا سمير غانم لوالديها

أحمد عاطف (القاهرة)

وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم رسالة جديدة لوالديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد وفاتهما بعد صراع مع المرض إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت دنيا من جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، حيث نشرت أية من سورة الإسراء بالقرآن الكريم، وهي: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا».

ولقى منشورها تفاعلاً كبيراً من الفنانين، لا سيما أنها كانت قد قدمت الشكر لجميع من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم.

وكانت دنيا قد كتبت سابقاً عبر حسابها أيضاً تابعت: «شكراً لكل أهلنا وإخواننا فى الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا».