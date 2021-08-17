متعب الشعلان: أنا «مجنون ومصيبة»

مراد اليوسف (دبي)

يستمر الفنان السعودي الشاب متعب الشعلان في إصدار الأغنيات المنفردة، مؤكداً أنه يبحث مع إدارة أعماله عن الكلمة المميزة والجديدة، إلى جانب تنوع الألحان، لإيجاد الخط الذي يبحث عنه.

وعن أغنيته الجديدة قال: لقد قمنا مع الأغنية الجديدة «لعلمك بس» بعرضها أولاً ضمن المكتبات المتخصصة بالعروض الموسيقية والأغنيات، قبل طرحها في يوتيوب، بهدف كسب شريحة أخرى من الجمهور الخليجي والعربي.وأثنى المطرب السعودي الشاب على الشاعر غندر الغامدي والملحن بسام فطاني في فكرة الأغنية كلمةً ولحناً، التي اعتبرها شكلاً موسيقياً جديداً مختلفاً عما قدمه في السابق من أغنيات منفردة.

ويتوقع الشعلان أن تلاقي الأغنية الجديدة «لعلمك بس» مساحة جميلة لدى المتلقي الخليجي والعربي، كونها تحاكي فئة من المجتمع عاطفياً، والذي يقول في مقدمتها:

لعلمك بس.. أنا مو شخص

تلعب فيه كذا وتروح

لزوم تحس.. تعب قلبي

تذوق الهم ألم وجروح

صحيح أوقات معك هين

بشوش وضحكتي طيبة

ولكن لا بغيت الجد

أنا مجنون ومصيبة..

وكان الشعلان قد عرض خلال الفترة الماضية أربع أغنيات تم تسجيلها من جلسة غنائية خليجية في حفلة الرياض، حملت العناوين «يا ليالي، روحوا روحوا، يا سماره، وليه أعشقه»، وذلك عبر يوتيوب.

من جهة أخرى، حققت أغنيته المنفردة السابقة «معزوم» قرابة الـ7 ملايين مشاهدة، والتي عرضها مصورة فيديو كليب عبر يوتيوب.