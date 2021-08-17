رانيا يوسف تتصدر «تويتر».. والسبب!

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اليوم الثلاثاء، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص مع الراقصة جوهرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو على نطاق واسع، إذ عبر بعضهم عن جرأة الفنانة رانيا يوسف، بينما انتقدها آخرون.

وشاركت رانيا يوسف في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، أيمن الشيوي، علاء قوقة، فراس سعيد وبسمة داوود من تأليف أمين جمال وعبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

وبدأت رانيا يوسف، في تصوير دورها في الجزء الرابع بمسلسل «الآنسة فرح»، من بطولتها مع أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء.

وتثير الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل بصورة مستمرة بسبب تصريحاتها والصور التي تنشرها ما بين وقت وآخر.