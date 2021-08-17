مصر.. الثانوية العامة تتصدر تويتر قبيل إعلان النتيجة

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر هاشتاج «الثانوية العامة»، قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرّك البحث العالمي جوجل في مصر، تزامناً مع إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.

وتعيش الأسر المصرية وطلاب الثانوية العامة حالة من الترقب والقلق مع إعلان نتيجة الامتحانات، المقرر أن يكشف عنها وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي.

وعبر الطلاب عن مخاوفهم من نتيجة الثانوية العامة، وسط دعوات لأولياء الأمور بضرورة عدم القلق أو الضغط على أبنائهم من الطلاب، وتقبل الدرجات والنتائج في جميع أحوالها.

وقال أحد مستخدمي تويتر تعليقاً على إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم:«النهاردة يوم صعب على أهالي وطلبة كتير بسبب نتيجة الثانوية العامة، بتمنى من الأهالي مهما كانت النتيجة ولادهم يباركولهم إنهم خلصوا السنة ويأكدوا على أنهم بيحبوهم».

بينما تداول البعض نتيجة الثانوية العامة بالسخرية، حيث أضاف آخر:«مش أنا خلصت الثانوية العامة بقالي أربع سنين أمال متوتر ليه».

ومن المقرر أن يُعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، خلال مؤتمر صحفي اليوم عن نتيجة الثانوية العامة، حيث أكد شوقي، أنه سيتم اعتماد النتيجة وتهنئة الطلاب الأوائل ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه ستتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بساعات.