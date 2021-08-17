قرود هاربة تثير الذعر في منطقة سكنية بمصر

أحمد شعبان (القاهرة)

أثارت قرود هاربة من صاحبها بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في مصر، الذعر بين السكان، بعد أن تجولت هذه القرود لمدة يومين بين الأشجار والبلكونات وهاجمت بعض السكان بإلقاء الحجارة عليهم.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا صورًا تظهر قروداً تقفز وتلهو وتلعب عبر البلكونات، وشرفات المنازل بمنطقة حدائق الأهرام، للبحث عن طعام، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

وأرسل عدد كبير من سكان منطقة حدائق الأهرام، شكاوى واستغاثات لحي الهرم ومحافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالجيزة، للبت في الواقعة، وكشف حقيقة جلب القرود إلى المنطقة، ومحاسبة المتسبب في إثارة الذعر بين الأهالي.

وقام رجال المباحث وأخصائي من الطب البيطري وآخر من حديقة الحيوان بالجيزة بمطاردة القرود الهاربة، واستدراجها بالمأكولات بعد وضع نسبة من المخدر بها حتى يتمكنوا من السيطرة عليها والإمساك بها.

وشهدت منطقة «حدائق الأهرام» انتشاراً أمنياً، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على مالك القرود الهاربة، والتي أثارت ذعر سكان منطقة حدائق الأهرام، حيث تبين هروب اثنين من القرود من شقة شاب يقوم بتربيتهما، وقام القردان بفتح النافذة والهروب إلى الشارع.

وتبين أن مالك القرود يمتلك محلًّا لبيع الحيوانات، وكان لديه عدد 2 من القرود بالبيت استطاعا الهرب من المنزل، مما أثار رعب سكان المنطقة.