وفاة السيناريست المصري فيصل ندا

محمد قناوي (القاهرة)

توفي اليوم المؤلف الكبير فيصل ندا عن عمر يناهز 74 عامًا والذي يعد أحد رواد الدراما التليفزيونية العربية.

ولد فيصل ندا بحي عابدين 7 أبريل 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة وتخرج فيها عام 1963، وكان عضواً في فريق التمثيل بالجامعة إلى كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية، بدأ الكتابة للتليفزيون عام 1961 أثناء دراسته بالجامعة.

وحققت كتابات ندا نجاحاً كبيراً، ومنها مسلسل «هارب من الأيام»، وفي نفس الوقت كتب للمسرح بعض المسرحيات المقتبسة من الأدب المصري ومنها مسرحية «الطريق المسدود» و«من أجل حفنة نساء»، و«المتزوجون»، ثم اتجه للسينما وكتب السيناريو والحوار لعدد من الأفلام، منها فيلم «هي والشيطان» وغيره من الأفلام.

واختير المؤلف الراحل عضوًا بنقابة المهن السينمائية، وعضوًا بجمعية كتاب السيناريو، وعضوًا بمجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما ومسؤولًا عن مهرجان الإسكندرية السينمائي، وحصل على عدة جوائز منها الجائزة الأولى من التليفزيون عن مسلسل «هارب من الأيام»، كذلك حصل على جائزة أحسن سيناريست من وزارة الثقافة عن فيلم «نساء الليل»، وشهادة الريادة من التليفزيون عام 1985.

وساهم ندا «رحمه الله» في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، كما خاض تجربة التأليف الإذاعي، وأبدع فيه أيضًا عندما قدم المسلسل الكوميدي «الناجح يرفع إيده».