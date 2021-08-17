لماذا حجبت مصر نتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها رسمياً؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي التحقيق في واقعة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، لأبناء نائب برلماني عن دائرة أبو كبير في محافظة الشرقية، ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها بشكل رسمي.

وقال وزير التربية والتعليم المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن كل الطلاب في مرحلة الثانوية العامة سواسية ولا يمكن التفرقة بينهم، ونتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة وستظهر مستويات الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أنّ التحقيقات ستكون موسعة بشأن واقعة تسريب نتيجة الثانوية العامة، كما سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بعد قليل، وستهنئهم الوزارة تليفونياً.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ الوزارة عملت في سريّة تامة لإعداد نتيجة الثانوية العامة 2021، في شكلها النهائي، وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولن يتم مساواة الطلاب المجتهدين بآخرين غشاشين، لافتاً إلى أنّه سيعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي، عقوبات الطلاب الغشاشين الذين سربوا أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء أوائل الثانوية العامة في ظل ترقب شديد لنتيجة التنسيق ومؤشرات دخول الكليات.