أحمد فهمي يتصدر مؤشرات البحث بسبب زوجته

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري أحمد فهمي مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بسبب زوجته الفنانة هنا الزاهد، والتي نشرت صورة لها بمناسبة ذكرى خطبتهما.

وكتبت هنا الزاهد تهنئة إلى زوجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها: «3 سنوات معاً رسمياً.. معاً لسنوات عديدة»، مع صورة قديمة تجمعهما تم التقاطها في يوم خطبتهما منذ ثلاث سنوات.

وكان أحمد فهمي قد نشر تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي، كتب فيها: ‏«فيه حد تاني لسه عامل جدع ولا خلاص كده؟ #عصفوريات»، ونشر معها صورة له من مسلسل الرجل العناب، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سر التغريدة الغريبة.

ويستعد فهمي لبطولة مسلسل جديد تحت اسم «السفاح» من إخراج أحمد علاء، وهو مقتبس من قصة «سفاح الجيزة» الحقيقية، وهي واحدة من أغرب وأبشع الجرائم التي وقعت في مصر، عندما قتل شاب 4 أشخاص على مدار عدة سنوات وأخفى الجثث بطريقة احترافية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري هو فيلم «العارف» والذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز، وبمشاركة مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وركين سعد.