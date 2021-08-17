محطة قطار ببرلين تصبح ملاذا للجراد والعناكب

رغم تاريخة الكبير والمركزى في العاصمة الألمانية، بقى "شونهبيرجر زودجلنده" مكان منسي منذ 60 عاما في وسط برلين، ولعقود طويلة، كانت قطارات المسافات الطويلة تعمل في هذا الموقع، وحتى إدارة هيئة السكك الحديدية الألمانية كانت تعمل انطلاقا منه، لكن لم يمر أي قطار فوق قضبان محطة "شونهبيرجر" منذ عام 1961.

وأصبحت المحطة منسية لدرجة أن سكان برلين يمرون عليها دون أن يلاحظوها أو يعرفوا تاريخها، ولأن هذا المكان المفقود كان جزءًا من نظام سكك حديدية كبير، فإنه يقع بين الطرق التي لا تزال القطارات تعمل عليها حتى اليوم.

محطة قطار ببرلين تصبح ملاذا للجراد والعناكب

ويمكن للناس أن يتفقدوا المحطة المنسية بشكل عادى، والسير عبر بوابتها، واستكشاف نظام السكك الحديدية القديم دون أي مشاكل، لكن مع ضرورة الحذر لأن الأعشاب التي غطت القضبان أصبحت ملاذا لـ15 نوعًا من الجراد و57 نوعًا من العناكب، وفق موقع ترافيل بوك الألماني.

وكانت المحطة في السابق تعمل بانتظام كمعبر لقطارات المسافات الطويلة، وبالتحديد منذ افتتاحها في عام 1841، قبل إغلاقها بشكل مفاجئ في عام 1961، وعلى مدار 60 عامًا، كانت الطبيعة تستعيد محطة القطارات تدريجيا، وتعيش بعض الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض في الموقع.