إليزابيث الثانية تحقق حلم مصري

أحمد عاطف (القاهرة)

حققت ملكة بريطانية إليزابيث الثانية حلم الروائي المصري شريف الحطيبي، بعدما تسلم القصر الملكي في بريطانيا نسخة من روايته الجديدة التي تحمل اسم «التاجر» الصادرة باللغة الإنجليزية، لا سيما أن الكاتب عاش فترة من حياته في بريطانيا.

وبحسب تقارير فإن الرواية تتحدث عن الملوك والملكات، وقد تواجدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وتدور أحداثها عن قصة خيالية مستوحاة من صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ، وهو التاجر الذي امتلك أسطولاً بحرياً مكوناً من 1000 سفينة، وربح ثروات هائلة من الذهب يواجه ملوك الجريمة والدهاء في محاولتهم للإيقاع به والاستيلاء على أسطوله.

وبحسب الكاتب، فإن الرواية استغرقت نحو 11 عاماً 5 منهم للتحضير و6 للكتابة والحبكة، واستلهم قصتها من فيلم وثائقي عن صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ وهو «جين ها».

