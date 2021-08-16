حفل زفاف تحول لمأتم في مصر بهذه الطريقة

أحمد عاطف (القاهرة)

تحول حفل زفاف في مصر إلى مأتم، بعدما لقي عروسان مصريان مصرعهما بحادث مروع بمحافظة البحيرة (شمالي مصر)، خلال انقلاب سيارتهم بداخلها عروسان واثنان من أقاربهم بأحد الطرق هناك.

وفى التفاصيل فقد لقت شقيقة العروس مصرعها في الحادث، وأصيب آخر بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، بعد استعراض خلال الزفاف، وهي تقليد مصري قبل الدخول لقاعات الحفل.

وأعلن الأمن المصري تلقيه بلاغاً بالحادث يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام إحدى القرى، ووجود متوفين ومصاب، ودفع بفرق إنقاذ، وحرر محضراً بالواقعة.

