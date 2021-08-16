يسرا المسعودي.. عاشقة للموضة في «شـارع 9»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي لـ «الاتحاد»، عن ملامح شخصيتها الدرامية في أحداث مسلسل «شارع 9»، وتجسد شخصية «لمار»، الفتاة اللبنانية التي تعاني هوس متابعة أحدث خطوط الموضة والأزياء وتجمعها علاقة عاطفية غير مستقرة مع بطل العمل، والذي يجسد دوره محمود عبد المغني، المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة ذات الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، حول كشف لغز الجريمة التي هزت أركان الحي الهادئ بمنطقة المعادي، العمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك فيه أحمد سلامة، وهدي الأتربي.

ومن جانب آخر، تواصل المسعودي تصوير مشاهدها المتبقية في أحداث مسلسل «الحرير المخملي»، وتجسد شخصية فتاة جامعية التي تدرس بجامعة الإسكندرية وتنتمي إلى أسرة متوسطة محافظة ومتشددة دينياً، وتدخل في صراعات مع والدها وخطبيها بسبب ذلك التشدد غير المبرر بالنسبة لها، وتدور أحداث المسلسل في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، وتحديداً بمحافظة المنصورة، في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، والعمل ينتمي إلى المسلسلات الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومأخوذ من العمل الأدبي للروائية أميمة عز الدين، والتي تدور أحداثها حول الصراع بين الأجيال، والعادات والتقاليد الريفية، العمل سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته مصطفى فهمي، وداليا مصطفى.