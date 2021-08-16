8 وسائل لتنظيم محتويات المنزل

القاهرة (الاتحاد)

يجعل المنزل المنظم من الحياة اليومية أكثر عملية وسهولة وتفكر عقولنا بطريقة صحيحة، ويعد التخلص من كل الأشياء التي لا تريدها الشيء الأسهل، وقدم موقع «Homes to Love» بعض النصائح لمعرفة أفضل السبل لتنظيم الأشياء التي تريد الاحتفاظ بها.

1- بطاقة تعريف

لا يمكنك أن تنسى الأشياء إذا كان هناك ملصق ضخم عليها يوضح ما هي، قم بتزيينها أو طلاء الأدراج والصناديق بطلاء السبورة حتى تتمكن من تسمية المحتويات بسهولة.

2- إخفاء الأحذية

يجب أن تتوقف عن ترك الأحذية عند مدخل منزلك بالقرب من الباب، إذ يخلق ذلك شعوراً بالفوضى وكأن المنزل بأكمله غير مرتب منذ اللحظة التي تدخل فيها.

3- تخصيص الأدراج

يُعد تنظيم ملابسك وتقسيمها مُفيداً للغاية، ولكن لا يجب أن تضع ملابسك الداخلية مع جواربك في نفس الدرج، ونظم أدراجك، وخصص كل درج لكل نوع من الملابس المختلفة.

4- نظم سيارتك

قد تفكر في سيارتك على أنها منزل متنقل، ولكن لا ينبغي أن تصبح مكاناً للتخزين، لا بأس أن تضع بها لديك زوجاً احتياطياً من الأحذية وبعض الألعاب لإبقاء الأطفال مشغولين، وليس أكثر من ذلك.

5- ترتيب الكتب

يمكن أن يحدث التنظيف السريع لأرفف الكتب فرقاً كبيراً في المنظر الجمالي للغرفة، ويمكنك أن ترتبها حسب الحروف الأبجدية أو بتنسيق الألوان، كما يجب التخلص من المجلات القديمة.

6- تحديد المناطق

خصص أماكن محددة للمفاتيح والهاتف والمحفظة والنظارات الشمسية، حيث إنك لن تفقدها أبداً إذا اعتدت وضعها دائماً في المكان نفسه.

7- تنظيم الخزائن

نظف خزانة ملابسك وتبرع بأي قطعة لم ترتدها في العام الماضي، وإذا كانت لديك ملابس أو معاطف ضخمة لا ترتديها طوال العام، فقم بتخزينها في الأكياس المفرغة من الهواء حتى الموسم التالي.

8- التخزين الذكي

إذا لم تكن لديك مساحة كبيرة في منزلك، فإن الحاويات البلاستيكية ذات العجلات رائعة لتخزين الأشياء تحت سريرك.