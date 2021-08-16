كن بسيطاً.. تسافر سعيداً

لم تكن بساطة الملبس يوماً ما دليلاً على الفقر، أو الحرمان، ولطالما كان للتوازن والاعتدال، وعدم التكلف والمبالغة رونق خاص، وبريق جميل، وكم من مجلسٍ أو مناسبة يستثقلها زوارها بسبب تكلفتها المبالغ بها، وكم من نظرات استهجان نراها من خلال ما يلبسه بعض المسافرين، فتراهم في مبالغة وتباهٍ بالثياب وبأغلى الممتلكات، وكأننا في منافسة لاستعراض ما نملكه، وكله من دون فائدة ترجى، فهي أموال تُصرف فيما لا قيمة له، ناهيك عن خطورة ما تتعرض له في سفرك عند إظهارك لهذا البذخ الذي يسيل له لعاب الطامعين وتشرئب له أعناق المجرمين، وكم من حوادث ومآسٍ سمعناها عن سياح سُرقوا وتعرضوا لحوادث مؤلمة من أجل ساعة لامعة جذبت بأضوائها نظرات المتربصين، أو حقيبة يد ذات اسم شهير لم تنفع صاحبها أو صاحبتها عندما تم جذبها من الأيادي بكل سهولة. في السفر لا يحتاج المرء إلى استعراض أزيائه وتفاخره بها، والأنسب دائماً هو اختيار الأريح والأبسط لعدة أسباب، منها الذوبان في المجتمع الذي تسافر إليه والانغماس بين ناسه، كما أن اختيار المريح يساعدك على الاستمتاع أكثر فلا تحمل معك إلا ما تحتاج إليه، فجمال السفر والرحلات بالبساطة، وقلة الأمتعة، وإلا فما حاجة المسافر لأخذ مجوهراته وساعاته الثمينة وأحذيته الرسمية اللامعة في رحلة سياحية؟ مع الوضع بعين الاعتبار الجهة التي تسافر إليها، فلِمَ الاستعراض بالملابس الرسمية في جزيرة ساحلية؟ ولم الساعات الفخمة والمجوهرات؟ إلا إذا كنت تريد أن تستعرض على من هم حولك فهذا شأن آخر.

علينا ألا ننسى أننا - ومن وازع ديني وأخلاقي - مدعوون إلى البساطة والاهتمام بشعور الآخرين، وعدم إثارة غيرتهم أو التباهي بما نملك، فهناك الكثير ممن يفتقر أو يحتاج إلى أقل القليل من هذه الأمور، ولا ننسى أن رسولنا- صلى الله عليه وسلم- كان يعيش بين الناس ببساطته مع أنه نبي هذه الأمة، فالإنسان تكون مكانته بتقواه وأخلاقه وليس بما يلبس ويملك، وكان عليه الصلاة والسلام ينتقي من اللباس أحسنها، من غير كِبر أو خيلاء، وكان يحب اللون الأبيض وقال عنه (خيرُ ثيابكم البياض).

لذلك كان من الواجب علينا اتباع البساطة في رحلتنا، حتى نستمتع ونسعد أكثر بها، وكلما كانت البساطة وعدم الابتذال هي عنوانك في مقتنياتك التي تحملها وملابسك التي تلبسها، ستشعر بالرضا والراحة، وستتمكن من التنقل دون قلق أو خوف على ما تملك، ولا يغرنك ما يفعله البعض من استعراض وتصوير لساعته الغالية أمام برج إيفيل، أو نظارته الثمينة في باص لندن، فهذا مسافر متباه حديث نعمة،

ختاماً، نصيحتي التي أقدمها لكم، وأنا إنسانُ يحب السفر والترحال والسياحة (كن بسيطاً، تسافر سعيداً).