فرنسا تنتصر على المخدرات

باريس (أ ف ب)

ازدادت كمية المخدرات المضبوطة في فرنسا خلال النصف الأول من العام، بحسب أرقام كشف عنها الأحد وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وقال الوزير لصحيفة «لو فيغارو»: إنه «إذا ما نظرنا إلى الأولويات التي وضعت قبل سنة، أي بسط السيطرة مجدداً على الشارع كي لا يعيث هذا الإتجار خراباً في أحيائنا وبلداتنا، فقد كسبنا معركة في هذه الحرب الصعبة والقديمة جدّاً».

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ضُبط 57 طنّاً من القنب الهندي، أي أكثر بـ 37 % من الفترة عينها في عام 2020 «التي سُجّلت فيها أصلاً مضبوطات قياسية».