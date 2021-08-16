«فري غاي» في المقدمة

لوس انجليس (أ ف ب)

تصدر فيلم الحركة الكوميدي «فري غاي» المستوحى من عالم ألعاب الفيديو شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام الأولى لعرضه، محققاً إيرادات بلغت 28.4 مليون دولار. وحل فيلم الرعب «دونت بريذ 2» الذي يدور حول لعبة قتل جماعي يقوم بها شخص كفيف من قدامى المحاربين، في المركز الثاني محققا 10.6 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع. وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم المغامرات العائلي «جانغل كروز» من شركة «ديزني»، وهو عمل تدور قصته حول رحلة في مدينة ملاهٍ. وحقق الفيلم 9 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. واحتل المرتبة الرابعة فيلم «ريسبكت» الذي يروي سيرة ملكة موسيقى السول أريثا فرانكلين، محققاً إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.