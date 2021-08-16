سكن لكل المصريين يتصدر الأكثر بحثاً.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر هاشتاغ «سكن لكل المصريين» الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد طرح الحكومة المصرية كراسات شروط مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» للحصول على وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة.



وطرحت الحكومة المصرية وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها الدولة ومنها مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد سنوي 3% (متناقصة) لمدة تصل إلى 30 عاماً، والصادر بتاريخ 13 يوليو 2021.



ويهدف مشروع سكن لكل المصريين إلى إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان على مستوى المحافظات المصرية كافة والمدن الجديدة التابعة لها.



وزادت عمليات بحث المصريين على شروط وإجراءات التقديم في وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، ليعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، خريطة بأماكن وأسماء مكاتب البريد المتاح بها كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.



وتتراوح مساحات الشقق المطروحة لمحدودي الدخل بين 70 إلى 90 مترًا، وبأسعار تبدأ من 164 ألف جنيه، وتصل إلى 310 آلاف جنيه، بينما تتراوح مساحات الشقق المطروحة لمتوسطي الدخل بين 100 و120 مترًا، بأسعار تبدأ من 471 ألف إلى 563 ألف جنيه.