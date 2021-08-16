مبادرة لتحويل القاهرة إلى مدينة صديقة لذوي الهمم



أحمد عاطف (القاهرة)



أعلنت العاصمة المصرية القاهرة عن بدء تنفيذ مبادرة لتحويل شوارعها وأرصفتها لتكون مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع البدء في أحياء هادئة ثم تعميم التجربة في كل المناطق والشوارع.

ويستعد 28 شارعاً في منطقة المعادي لتحويلها إلى أماكن مناسبة لسير ذوي الهمم وتساعدهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بكل سهولة من دون الحاجة إلى مرافقين يصطحبونهم أثناء أداء مهام الحياة اليومية.

وتتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة القاهرة لتنفيذ هذه المبادرة والتي تهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع وتسخير الشوارع والأرصفة كأحد الخدمات المقدمة من الدولة إلى فئة كبيرة من أبنائها تستحق كل الدعم والعون.

وتهدف المبادرة رفع كفاءة الأرصفة وإعادة التجربة التي تمت في شوارع وسط المدينة وميدان التحرير، وتتولى محافظة القاهرة إصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لاستكمال المشروع، كما إنها ستتولى التنسيق بين إدارة المرافق المختلفة التابعة لها مثل إدارة المرور والمرافق ورؤساء الأحياء.

وستعين المحافظة مشرفاً ليرافق أعضاء المبادرة خلال تنفيذ التجربة في الأحياء المختلفة ويختص بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات اللازمة.

وتتولى جمعية مصر الخير تنفيذ عمليات إتاحة الأرصفة، وذلك عن طريق هدم الرصيف وإعادة بنائه بطريقة تسهل صعود وهبوط الكراسي المتحركة لذوي الهمم، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص للجميع.

ومن بين أهداف المبادرة أيضًا وضع لافتات في كل الشوارع التي ستتم تهيئة أرصفتها لتسهيل الوصول إليها من جانب ذوي الهمم، وكذلك للتنويه عن أهمية الحفاظ على هذه الأرصفة من المواطن العادي.