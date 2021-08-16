ما سبب وراء موجة الحرارة الشديدة التي ضربت العالم؟

شعبان بلال (القاهرة)



كشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ في مصر الدكتور محمد علي فهيم، عن السبب وراء شدة حرارة الصيف هذا العام في العديد من دول العالم، والتي تسبب في حرائق الغابات أيضاً وخسائر كبيرة للعديد من البلاد.



وقال فهيم لـ "الاتحاد"، هناك منخفضات، وعلى رأسها المنخفض الهندي الموسمي، تتسبب في الارتفاعات القياسية والموجات شديدة الحرارة في صيف حارق للجزيرة العربية ومصر وجنوب أوروبا، موضحاً أن هذا المنخفض يتسبب في انخفاض الضغط ويسحب الأجواء الحارة من الصحاري.



وأضاف خبير المناخ أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو وأغسطس ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام ومصر، وأحياناً يضرب جنوب أوروبا، وهو السبب وراء كوارث الحرائق في تركيا واليونان، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر و يتلاشى تماماً في أكتوبر.



وأوضح فهيم إلى أن هذا المنخفض يلعب دوراً في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران والكويت وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية الـ 50 مئوية أغلب الصيف.



واختتم بأن خلال هذه الفترة من كل عام تتعرض بعض البلاد إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو؛ كما يزيد قوة الإشعاع الشمسي الخطرة والتعرض لضربات الشمس.