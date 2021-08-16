مصر.. إطلاق قمر صناعي من تنفيذ طلاب الجامعات

أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد مصر لإطلاق أول قمر صناعي من تنفيذ طلاب الجامعات بمكونات محلية، حيث ساهم في تصميمه واختباره الطلاب من وكالة الفضاء المصرية، وسيكون القمر من نوع كيوب سات.

وتتواصل مصر حاليًا مع الجانب الياباني لإطلاق القمر في منتصف العام المقبل 2022، بعد الانتهاء من الاختبارات البيئية للقمر الجديد للتأكد من أنه جاهز للانطلاق إلى الفضاء الخارجي، وهو الجزء الأخير من البرنامج التدريبي المسؤول عن تنفيذ القمر الجديد.

ويأتي القمر الصناعي المصري المعروف باسم قمر الجامعات، بحجم 10 سم في 10 سم ووزنه 1,3 كيلوجرام، مع عمر افتراضي يصل إلى 4 أشهر، وهو مزود بكاميرا تصوير تبث عددًا من صور كوكب الأرض إلى وكالة الفضاء المصرية، فالقمر متخصص في الاستشعار عن بعد، وسيطلق إلى محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلومتراً.

وبحسب الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، فإن قمر الجامعات الذي تم تصميمه خلال البرنامج التدريبي للوكالة حظي بمشاركة من المتخصصين في جميع المجالات قدموا خبراتهم للطلاب المشاركين في تصميم القمر، كما قدمت الوكالة الدعم المالي اللازم لإنهاء المشروع، وكان حرص الوكالة كبيراً على أن يكون هذا القمر مصري بنسبة 100% مما يشجع الطلاب الجدد على تنفيذ نماذج أخرى أكثر تطوراً.

وبدأ العمل في برنامج قمر الجامعات في عام 2016 ويهدف إلى تنمية قدرات الطلاب المصريين لدخول مجال صناعة الفضاء في المستقبل القريب وتقديم جيل من الطلاب قادر على قيادة هذه الصناعة، ولذلك تم الاهتمام بالدورات التدريبية المتعلقة بمكونات الأقمار الصناعية.