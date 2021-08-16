تعرف على أحدث ماوس للألعاب.. لاسلكية ومقاومة للعرق

شعبان بلال (القاهرة)



طرحت شركة Zephyr للإلكترونيات النسخة الجديدة من ماوس الألعاب Zephyr Pro مع الكثير من التعديلات التي من المتوقع أن تلقى إعجاب اللاعبين حول العالم.



وأضافت الشركة عدة تعديلات على فأرة الألعاب الجديدة، فهي مزودة بمروحة داخلية أكثر هدوءاً من النسخة القديمة، حيث إنها لا تصدر أي أصوات أو اهتزازات، وفي نفس الوقت ذات طاقة تبريد أكبر، وذلك لمنع تعرق أيادي اللاعبين أو الشعور بالانزعاج خلال فترات اللعب الطويلة.



ويأتي الماوس الجديد بزر واحد فقط مخصص للتشغيل والإيقاف، حيث أزالت الشركة زر التحكم في سرعة التحرك الذي كان موجوداً في النسخة القديمة من الماوس، كما تغير وضعها لتصبح تتجه لأعلى بزاوية 45 درجة.

وبحسب تقرير موقع «theverge»، فقد حافظت Zephyr Pro على المظهر الخارجي مع إضاءة ثلاثية أنيقة، واعتمدت الفأرة الجديدة في مظهرها الخارجي على شكل يشبه قرص العسل، حيث إن بها فتحات لجعلها خفيفة الوزن، مع الحفاظ على تدفق الهواء.



وتتوفر الفأرة الجديدة بسعر أرخص من السابق، حيث سيتم طرحها قريبا في الأسواق مقابل 59 دولارًا فقط، على العكس من سابقتها التي تبلغ 100 دولار.



وكانت بعض الشكاوى قد صدرت من بعض اللاعبين ضد النسخة القديمة من فأرة الألعاب، حيث كانوا يضطرون إلى إيقافها قليلًا بسبب الضوضاء والاهتزاز الكبير الذي يحدث مع أي انفجار في اللعبة، ولكن تمت مراعاة هذا الأمر في Zephyr Pro وتم تخفيف الأمر بشكل ملحوظ ولن تتوقف كثيرًا، خاصة مع طاقة التبريد الكبيرة التي توفير الكثير من الراحة لأيدي اللاعبين.